У Раді планують перейменувати Дніпропетровську область

Один із позафракційних депутатів виступає за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Позафракційний депутат Андрій Денисенко наступного тижня планує зареєструвати у Верховній Раді пропозицію перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську.

"Маю на руках 150 підписів народних депутатів під проектом змін до Конституції України - за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. З різних фракцій і груп, крім Опозиційного блоку", – написав він у Facebook.

"Після Великодня планую зареєструвати його в апараті Верховної Ради", – повідомив Денисенко.

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Він вважає, що "спільними зусиллями громадськості, науковців та культурних діячів, які ініціювали цей процес, та народних депутатів край п‘яти Січей нарешті отримає гідну назву, позбудеться тавра прізвища одного з організаторів Голодомору".

"Серце козацького краю поверне собі ім‘я, дароване предками, в час, коли уславлений дух Січі після трьох сотень років російського полону знов буяє степом і ярами над Дніпром. Врешті, назва во славу Січі, захисниці України – найкраща для області, яка зупинила Путіна", – заявив Денисенко.