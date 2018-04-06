В ЄП наполягають на скасуванні обов'язкового е-декларування для громадських активістів в Україні

В Європарламенті висловлюють велику стурбованість щодо обов'язку подачі е-декларацій активістами і іноземними Членами наглядових рад держпідприємств.

Депутат Європейського парламенту від Литви Лайма Андрікене, яка в рамках візиту до України очолює делегацію комітету Європейського парламенту із закордонних справ, наполягає на необхідності скасування вимоги закону щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад державних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

"Ще одне важливе питання, яке давно потребує вирішення - це необхідність громадським активістам заповнювати і подавати електронні декларації. Нас дуже турбує це питання. Ця вимога має бути знятою для того, щоб дозволити громадянському суспільству виконувати свою роль - роль суспільства, що стежить за належним поступом демократії без зайвого втручання, без зайвих перешкод", - заявила Андрікене.

"Міжнародні партнери також повинні мати змогу брати участь у роботі наглядових рад, що здійснюють контроль за роботою державних підприємств", - сказала євродепутат.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб'єкти декларування, зазначені в пункті 5 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експерти та інші особи, які прямо або опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов'язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв іноземних держав в Україні назвали «кроком назад» поправки до закону про е-декларування.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати три законопроекти, що скасовують або переносять термін подання е-декларацій представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

28 березня президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати законодавчу вимогу про подання громадськими активістами е-декларацій.

3 квітня ВР відмовилась включити до порядку денного 4 законопроекти щодо е-декларування для громадських активістів. Йдеться про два законопроекти, авторами яких є лідер фракції «БПП» Артур Герасимов та народний депутат від «БПП» Сергій Лещенко (№8120 і №8120-1) - ними пропонувалося відтермінувати подання е-декларацій антикорупціонерами, та ще два депутатських законопроекти, одним із авторів якого є голова ВР Андрій Парубій, (№8209 і №8209-1).

Також 3 квітня ВР відхилила два законопроекти щодо е-декларування для громадських активістів - президентський законопроект (№6674) і внесений народними депутатами із фракції ВО «Батьківщина» (№6271).

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє про можливість скасування вимоги закону щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад державних компаній у квітні-травні після зустрічі з активістами. Вона відзначає необхідність знаходження довіри між депутатами та активістами, аби відмінити вимогу подачі е-декларацій.