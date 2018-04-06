Росія порушила майже 500 договорів з Україною, анексувавши Крим – Мінінформполітики

18:01, 06 квітня 2018
Політика
712
Росія порушила 487 договорів з Україною, анексувавши Крим / фото УНІАН

Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політика Еміне Джапарова, передає прес-служба МЗС.

За її словами, Росія порушила 407 двосторонніх і 80 міжнародних договорів з Україною.

Читайте такожУ Держприкордонслужбі відповіли на морські погрози з боку Росії

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #окупація Криму#мінінформполітики#анексія Криму