Росія порушила майже 500 договорів з Україною, анексувавши Крим – Мінінформполітики

Зазначається, що Росія порушила 407 двосторонніх і 80 міжнародних договорів з Україною.

Росія порушила 487 договорів з Україною, анексувавши Крим у 2014 році.

Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політика Еміне Джапарова, передає прес-служба МЗС.

За її словами, Росія порушила 407 двосторонніх і 80 міжнародних договорів з Україною.

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У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».