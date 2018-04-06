Росія порушила майже 500 договорів з Україною, анексувавши Крим – Мінінформполітики
18:01, 06 квітня 2018Політика
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Зазначається, що Росія порушила 407 двосторонніх і 80 міжнародних договорів з Україною.
Росія порушила 487 договорів з Україною, анексувавши Крим / фото УНІАН
Росія порушила 487 договорів з Україною, анексувавши Крим у 2014 році.
Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політика Еміне Джапарова, передає прес-служба МЗС.
За її словами, Росія порушила 407 двосторонніх і 80 міжнародних договорів з Україною.
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У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».
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