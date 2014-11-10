ЦВК залишилося розглянути результати голосування по ще п'ятьом мажоритарникам
Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами вже 193 мажоритарників, залишилося визнати обраними ще 5.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи комісія підписала на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах.
Таким чином, у Дніпропетровській області в ОВО №30 визнано обраним висунутого "Блоком Петра Порошенка" Олександра Дубініна, у Донецькій області в ОВО №49 визнано обраним самовисуванця Дениса Омельяновича, в ОВО №50 - самовисуванця Євгенія Гєллєра, в ОВО №59 - самовисуванця Сергія Сажка, в ОВО №60 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Дмитра Лубінця; у Запорізькій області в ОВО№79 - самовисуванця Володимира Бандурова.
Читайте такожВ ЦВК спробують встигнути до півночі оголосити результати виборів
Таким чином, станом на цю годину, ЦВК визнала обраними 193 народних депутатів із 198.