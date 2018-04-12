У Румунії не вважають конфлікт щодо мови освіти підставою для блокування діалогу Україна-НАТО

Некулаеску заявив про підтримку реформ в Україні та про необхідність підтримувати ці реформи у всіх можливих форматах.

Уряд Румунії вважає за необхідне продовження діалогу з Україною у багатосторонньому форматі, зокрема в НАТО, попри невирішену суперечку щодо ст. 7 закону "Про освіту".

Як повідомляє Європейська правда, про це заявив держсекретар МЗС Румунії Дануц Себастіан Некулаеску у виступі на Київському безпековому форумі.

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Некулаеску заявив про підтримку реформ в Україні та про необхідність підтримувати ці реформи у всіх можливих форматах.

"Зокрема, що стосується питання прав меншин – це також частина необхідних змін", - заявив він.

Те, що румунська меншина в Україні та український уряд ще не дійшли згоди щодо мови освіти, на його думку, не є підставою блокувати розвиток відносин України з міжнародними структурами. "Румунія готова продовжувати дискусії в усіх форматах – в НАТО, в ЄС та у двосторонньому форматі", - пояснив держсекретар.

Окремо представник МЗС заявив про невизнання анексії КримуРумунією.

Нагадаємо, на відміну від Румунії, Угорщина блокує подальше зближення України з НАТО та ЄС.