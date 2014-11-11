Херсонська ОДА посилює охорону адмінбудівель від "зелених чоловічків"

Про це було сказано під час виїзного засідання Ради оборони області, яке провів Андрій Путілов сьогодні у смт Чаплинка, повідомляє прес-служба ОДА.

«Будівля районної державної адміністрації – це свого роду блокпост України в кожному районі. Тому так важливо докласти усіх зусиль, щоб не допустити повторення кримського чи донецького сценаріїв», - переконаний очільник області.

Читайте такожУ двір Херсонської ОДА кинули світлошумову гранатуТож, зважаючи на це, Андрієм Путіловим було надано доручення головам райдержадміністрацій залучати до цієї роботи лише органи Державної служби охорони, а не приватні охоронні компанії.

«Необхідно вишукати усі можливості для того, щоб ці будівлі посилено охоронялися. Ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій», - наголосив голова облдержадміністрації.