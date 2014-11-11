Херсонська ОДА посилює охорону адмінбудівель від "зелених чоловічків"
Голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов поставив завдання посилити охорону адміністративних будівель населених пунктів області.
Про це було сказано під час виїзного засідання Ради оборони області, яке провів Андрій Путілов сьогодні у смт Чаплинка, повідомляє прес-служба ОДА.
«Будівля районної державної адміністрації – це свого роду блокпост України в кожному районі. Тому так важливо докласти усіх зусиль, щоб не допустити повторення кримського чи донецького сценаріїв», - переконаний очільник області.
Читайте такожУ двір Херсонської ОДА кинули світлошумову гранатуТож, зважаючи на це, Андрієм Путіловим було надано доручення головам райдержадміністрацій залучати до цієї роботи лише органи Державної служби охорони, а не приватні охоронні компанії.
«Необхідно вишукати усі можливості для того, щоб ці будівлі посилено охоронялися. Ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій», - наголосив голова облдержадміністрації.