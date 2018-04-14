Порошенко вважає вимушеним, але виправданим кроком удар коаліції проти об’єктів режиму Асада (відео)

Президент України назвав це справедливою відповіддю на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності - хімічної атаки у Думі 7 квітня.

Президент України Петро Порошенко вважає вимушеним, але виправданим кроком точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму президента Сирії Башара Асада.

Про це глава держави заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок», - написав Порошенко.

«Це - справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності - хімічної атаки у Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей», - підкреслив президент України.

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За його словами, Україна закликає задіяти всі можливі механізми та інструменти ООН, в тому числі Раду Безпеки, для попередження подібних диктаторських режимів у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, США, Велика Британія і Франція в ніч на суботу завдали авіаударів по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю. Такі дії союзники здійснили після того, як армія Башара Асада вкотре застосувала хімічну зброю, внаслідок якої загинули цивільні особи.

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На підтримку дій союзників вже виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Європейської Ради Дональд Туск та інші світові політики.

Північноатлантичний альянс сьогодні проведе термінове засідання у зв'язку із ударами США, Великої Британії та Франції по об’єктах хімічної зброї на території Сирії.