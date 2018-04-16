У Раді зареєстрували законопроекти про легалізацію корупційних доходів

У разі ухвалення цих законопроектів НАБУ доведеться закрити всі кримінальні провадження щодо незаконного збагачення ТОП-чиновників, які вони зараз ведуть, зазначає ЦПК.

У Верховній Раді зареєстрували пакет законопроектів, що пропонують легалізувати корупційно отримані доходи, а також звільнити чиновників від відповідальності за брехню в декларації. Законопроекти подали народні депутати від Блоку Петра Порошенка Андрій Шинькович та Геннадій Чекіта.

Як повідомляє Центр протидії корупції, пропонується запровадити так зване добровільне “нульове” декларування, що дозволить подати таємну декларацію про нелегально отримані доходи чи майно та звільнитися від відповідальності. Це пропонується у першомузаконопроекті, у другому - відповідні зміни до Податкового кодексу із визначенням ставок податку.

Читайте такожНАЗК детально перевірить 60 декларацій топ-посадовців: серед них – Порошенко, Гройсман та Парубій

У разі ухвалення цих законопроектів НАБУ доведеться закрити всі кримінальні провадження щодо незаконного збагачення ТОП-чиновників, які вони зараз ведуть, зазначає ЦПК.

Відповідно до діючого наразі законодавства, усе майно, набуте чиновником після квітня 2015 і не підтверджене офіційним доходом, має бути предметом незаконного збагачення, що тягне кримінальну відповідальність на строк до 5 років з конфіскацією.

Новий законопроект це унеможливить, адже пропонується виключати з-під добровільного декларування ті об’єкти, за якими буде судове рішення про набуття, створення чи отримання внаслідок корупційного правопорушення. Тобто треба доказ того, що майно придбано з відкату чи хабара або саме ці кошти розкрадені шляхом зловживання службовим становищем. Якщо немає зафіксованого факту передачі хабара, за який було придбано, скажімо, розкішний маєток під Києвом, то ця нерухомість вважатиметься законною.

Те ж саме стосується “брехні в декларації”, що є злочином. Усі чиновники зможуть подати ще одну добровільну таємну декларацію, яку не можна буде використати у якості доказу, проте можна буде успішно використати, аби не пояснювати ні НАЗК, ні НАБУ джерела своїх статків.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови ГПУ Юрія Луценка, в Україні немає жодної держорганізації, "що складається тільки з чесних" громадян