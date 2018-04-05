Луценко: в Україні немає жодної держорганізації, "що складається тільки з чесних" громадян

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що в будь-якому колективі на державній службі "є проблеми".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що в Україні немає жодної державної організації, яка складається лише з чесних і законослухняних громадян.

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Про це він заявив в інтерв'ю виданню Цензор.Нет.

"Я смію стверджувати: в нашій країні немає жодної організації, яка складається тільки з чесних і законослухняних громадян. Принаймні, на держслужбі. Напевно, у вашій редакції все добре. Але ось на держслужбі — смію стверджувати — в будь-якому колективі є проблеми. І якщо ми на них виходимо, це не означає війну відомств", – сказав Луценко в ході обговорення теми конфліктів силових структур.

Генпрокурор зазначив, що робота ГПУ - виявляти людей, які здійснюють або дисциплінарні, або кримінальні злочини всередині правоохоронної системи.

"І у нас кілька десятків таких же підозр працівникам СБУ. І близько півсотні - стосовно працівників прокуратури. Але тільки коли ми вийшли на 3 підозри працівникам НАБУ, піднявся ну просто грандіозний, планетарний скандал", - заявив Луценко.