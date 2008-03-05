У Газпромі кажуть, що ані копійки не винні Україні

ВАТ «Газпром» (РФ) повністю розплатилося за транзит газу до Європи через Україну, заявив сьогодні офіційний представник російського холдингу Сергій КУПРІЯНОВ.

«Незважаючи на те, що «Нафтогаз» свідомо не виставляє рахунку, «Газпром» у повному обсязі сплатив послуги транзиту і готовий продовжити переговори», - сказав С.КУПРІЯНОВ журналістам, передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, 3 березня увечері перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що російський "Газпром" з грудня 2007 року не платить за транзит російського газу територією України.

Коментуючи газовий конфлікт між Україною і Росією, О.ТУРЧИНОВ сказав: "На відміну від наших російських колег, які, на жаль, підтримують своїх же посередників, Україна не шантажує російський "Газпром". Хоча є для цього підстави".

"З грудня місяця російський "Газпром" ні копійки не переказав "Нафтогазу" за забезпечення транзиту російського газу. Але ви чули, щоб "Нафтогаз" сказав: якщо до 5 березня не будуть проведені розрахунки, ми перекриваємо вам газ?", - додав він.

Як повідомлялося, 4 березня "Газпром" скоротив постачання природного газу в Україну ще на 25% від звичайного обсягу постачань, довівши загальне скорочення постачань палива до 50%.

"Газпром" пояснює прийняття такого рішення тим, що досі не врегульовані питання щодо заборгованості за спожитий газ і підписання контрактів на 2008 рік.

"Нафтогаз України" вважає, що обмеження постачань газу в Україну суперечить головному принципу технічних умов взаємин між "Газпромом" і "Нафтогазом України" у газовій сфері, а саме: забезпеченню безперебійного і безаварійного транзиту російського газу для європейських споживачів, за умови забезпечення газового балансу України.

Компанія заявляє, що може гарантувати безперебійний транзит для європейських споживачів доти, поки це не загрожуватиме енергетичній безпеці України.

У разі, якщо "Газпром" продовжить грубо порушувати технічні угоди між двома країнами, знижуючи обсяги постачань газу в Україну, "Нафтогаз України" залишає за собою право взятися до адекватних дій для захисту інтересів споживачів України.