ГПУ направила до суду справу за обвинуваченням Лавриновича в захопленні державної влади

Розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні наразі зупинене.

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього міністра юстицій України Олександра Лавриновича, якого звинувачують у діях, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершено розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього міністра юстиції України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Лавринович обвинувачується у вчиненні з липня по жовтня 2010 року спільно з іншими особами і, зокрема, екс-президентом України Віктором Януковичем захоплення державної влади. Зокрема, йдеться про "вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни чинної Конституції України, що призвело до розширення повноважень президента України у незаконний спосіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України".

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Також у Генпрокуратурі заявили, що досудове розслідування щодо інших підозрюваних у цьому провадженні (Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України) наразі зупинене через оголошення їх у розшук, а щодо підозрюваного екс-заступника міністра юстиції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2017 року, слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича, якого підозрюють у захопленні державної влади.

У коментарі УНІАН начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що після ознайомлення з матеріалами справи вручається обвинувальний акт і направляється до суду.

15 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу Лавриновичу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб - до 2 листопада, без права внесення застави. 27 вересня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду і постановив звільнити Лавриновича.