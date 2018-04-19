Парламентський комітет асоціації закликав ЄС призначити представника з питань Донбасу і Криму

У Комітеті вважають, що ЄС має розглянути послідовність кроків щодо припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих територій Донбасу.

Парламентський комітет Асоціації Україна-Європейський Союз закликає керівні органи Євросоюзу призначити представника з питань окупованого Криму та частини Донбасу.

Про це йдеться у підсумковій заяві та рекомендаціях за підсумками Сьомого засідання Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, який 18-19 квітня засідав у Страсбурзі.

Зокрема, Парламентський комітет асоціації «висловлює глибоке розчарування в подальшій відсутності прогресу у виконанні Мінських угод та щодо погіршення ситуації в галузі безпеки та гуманітарної ситуації на сході України».

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Також Парламентський комітет асоціації засуджує відкликання Російською Федерацією своїх офіцерів зі Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

Водночас Парламентський комітет асоціації «вітає продовження терміну дії обмежувальних заходів, спрямованих проти тих, хто порушує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України».

«Європейський Союз має задуматися над послідовністю кроків щодо припинення конфлікту та мирної реінтеграції окупованих територій на сході України», - наголошується у заяві.

Крім того, зазначається, що ЄС «має підтримати розгортання миротворчої місії ООН, яка повинна розміщуватися на всій території Донецької і Луганської областей, вражених конфліктом, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону».

«Євросоюз має зробити амбіційні пропозиції, які стосуються його власної ролі в урегулюванні конфлікту, і зокрема такі, як призначення спеціального посланника ЄС щодо конфлікту на сході України та в Криму», - сказано у заяві.

Раніше стало відомо, що нові санкції США проти Росії зараз перебувають на розгляді в адміністрації.