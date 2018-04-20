РНБО може наступного тижня розглянути санкції проти РФ, аналогічні американським - джерело

За даними джерела, уряд ще не надав своїх пропозицій щодо нових обмежувальних заходів.

Засідання Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження нових аналогічних США санкцій проти російських олігархів може відбутися наступного тижня.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело. За інформацією співрозмовника агентства, засідання РНБО щодо синхронізації санкцій проти РФ, яке було заплановане на 20 квітня, не відбудеться. Та, скоріше за все, відбудеться наступного тижня, але конкретну дату ще не визначено.

За даними джерела, уряд ще не надав своїх пропозицій щодо нових обмежувальних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США запровадили санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ із соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

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Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Запровадження нових санкцій спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), лише 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.

10 квітня президент Петро Порошенко заявив, що Україна запровадить обмежувальні заходи проти російських олігархів, внесених до нового санкційного списку США.

13 квітня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що наступного тижня відбудеться засідання РНБО, на якому Україна продовжить чинні санкції та запровадить нові, аналогічні американським обмежувальні заходи проти Російської Федерації.