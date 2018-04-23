В УПЦ МП відповіли на заяву Вселенського Патріархату про початок створення автокефальної церкви в Україні

На офіційному сайті Константинопольського Патріархату з’явилася інформація про те, що вони прийняли до розгляду питання щодо автокефалії в Україні.

В УПЦ МП заявили, що Вселенський Патріархат, який має відповідальність за всеправославну єдність, вирішив обговорити питання автокефальної церкви в Україні з іншими православними церквами.

Про це заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич написав на своїй сторінці у Facebook.

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"…Вселенський Патріархат, … який має … відповідальність за всеправославну єдність …. вирішив у зв’язку з цим "мати близьке спілкування з іншими православними церквами з метою повідомлення (їх про це) і погодження (з ними цього питання)", - йдеться у його повідомленні.

За словами протоієрея, це означає, що Константинопольський патріархат, "не зробить нічого такого, що б цій єдності завадило" й "має погодити питання української автокефалії зі всіма помісними православними церквами".

"Таким чином, вірянам УПЦ можна бути спокійними", - додав заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат почав процедуру надання автокефалії Українській православній церкві.