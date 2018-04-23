В УПЦ МП відповіли на заяву Вселенського Патріархату про початок створення автокефальної церкви в Україні

09:57, 23 квітня 2018
Політика
10800 0
В УПЦ МП вважають, що віряни можуть спати спокійно / фото УНІАН

В УПЦ МП заявили, що Вселенський Патріархат, який має відповідальність за всеправославну єдність, вирішив обговорити питання автокефальної церкви в Україні з іншими православними церквами.

Про це заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрей Миколай Данилевич написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожВатикан не критикував "релігійні законопроекти" й не викликав посла України - МЗС

 "…Вселенський Патріархат, … який має … відповідальність за всеправославну єдність …. вирішив у зв’язку з цим "мати близьке спілкування з іншими православними церквами з метою повідомлення (їх про це) і погодження (з ними цього питання)", - йдеться у його повідомленні.

За словами протоієрея, це означає, що Константинопольський патріархат, "не зробить нічого такого, що б цій єдності завадило" й "має погодити питання української автокефалії зі всіма помісними православними церквами".

"Таким чином, вірянам УПЦ можна бути спокійними", - додав заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат почав процедуру надання автокефалії Українській православній церкві.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Створення помісної церкви в Україні
Теги: #УПЦ МП#автокефалія УПЦ КП