На вихідних "ДНР" і "ЛНР" можуть розширити окупаційні війська - Луценко

Про це у Facebook заявив радник президента Юрій Луценко.

"Це стане серйозним випробуванням і для військових, і для всіх державних механізмів, і для кожного громадянина", - написав політик.

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"Завдання Путіна - не захопити частину нашої території, а не дати всій Україні стати європейською країною. Війна для Кремля - спосіб зірвати наші єврореформи і не допустити прикладу кращого життя біля своїх кордонів. Тому нам потрібні і військові і політичні перемоги. І як і рік тому, перед Майданом, все в наших руках", - резюмував Луценко.