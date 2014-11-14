На вихідних "ДНР" і "ЛНР" можуть розширити окупаційні війська - Луценко
03:38, 14 листопада 2014Політика
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За даними розвідки окупаційно-терористичні війська вже в суботу- неділю можуть спробувати розширити територію ракової пухлини "ДНР" і "ЛНР".
REUTERS
Про це у Facebook заявив радник президента Юрій Луценко.
"Це стане серйозним випробуванням і для військових, і для всіх державних механізмів, і для кожного громадянина", - написав політик.
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"Завдання Путіна - не захопити частину нашої території, а не дати всій Україні стати європейською країною. Війна для Кремля - спосіб зірвати наші єврореформи і не допустити прикладу кращого життя біля своїх кордонів. Тому нам потрібні і військові і політичні перемоги. І як і рік тому, перед Майданом, все в наших руках", - резюмував Луценко.
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