Тимошенко: якщо Росія хоче продавати газ в Україні - жодних проблем

Керівники НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР у телефонному режимі проводять переговори з врегулювання ситуації з постачанням газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів.

«Найближчим часом буде створена переговорна група, яка надалі врегулює всі проблеми з постачанням природного газу», - сказала вона.

За словами прем`єра, сьогодні було прийнято постанову, яка «не допустить, щоб були реалізовані спроби того, щоб Україна прийняла значну частину газу за ціною 314 дол. за одну тисячу кубометрів».

Як уточнила Ю.ТИМОШЕНКО, постанова стосується того, щоб «за відсутності будь-яких угод і контрактів проводити розрахунки за природний газ і не накопичувати заборгованість».

Прем`єр-міністр вкотре наголосила, що позиція українського уряду полягає в тому, щоб «не допустити ніяких посередників» на газовому ринку країни.

На її думку, створення нових СП також не потрібне, оскільки це приведе до нових зловживань і корупції.

Всі можливості у НАК «Нафтогаз», додала прем`єр, для роботи без посередників є.

«Якщо російська сторона хоче якусь частину газу реалізовувати українським споживачам - немає жодних проблем. Якщо російська сторона визначить таких постачальників, вони одержать ліцензії і зможуть нормально реалізовувати газ», - заявила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що «газ поставлятиметься за графіком як споживачам України, так і європейським».

Як повідомляв УНІАН, 3 березня «Газпром» скоротив постачання газу до України на 35% через невирішені проблеми із заборгованістю «Нафтогазу України» за газ, спожитий у листопаді-грудні 2007 року, і відсутність договорів на постачання в 2008 році. Ввечері 4 березня "Газпром" скоротив ще на 25% постачання газу до України - до 69,3 млн. куб. м на добу, що відповідає близько 54% добових планових обсягів.

Офіційний представник ВАТ "Газпром" Сергій КУПРІЯНОВ увечері 4 березня заявив, що якщо українська сторона не повернеться за стіл переговорів завтра, то "Газпром" не виключає ще одного скорочення постачання газу до України.

Сьогодні, 5 березня, Кабінет міністрів України вирішив передати з 1 березня виняткові повноваження з реалізації імпортного природного газу НАК «Нафтогаз України». Так, з 1 березня весь газ середньоазіатського і центральноазіатського походження реалізується в Україні НАК «Нафтогаз України» і ДК «Газ України» за умови 100% розрахунків споживачами за поставлений їм газ.

Нагадаємо, 1 березня на прес-конференції в Кабінеті міністрів прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна з 1 березня припиняє митне оформлення постачання газу за контрактами «УкрГаз-Енерго».