Генсека Ради Європи жахає можливість виключення Росії з організації

За словами Ягланда, ЄСПЛ є одним із органів, який впливає на ситуацію в РФ, тому вона повинна залишатись в Раді Європи.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив занепокоєння можливістю виключення Росії з Ради Європи через несплату обов’язкових фінансових внесків, що передбачено регламентом організації.

Про це він заявив на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

«Я, справді, прагну того, щоб Росія залишилась в організації, але добиваюсь, щоб вона дотримувалась правил нашої організації, оскільки ми можемо виключати держави-члени лише в рамках Комітету міністрів, який є вищим органом Ради Європи», - сказав Ягланд.

Він зазначив, що, згідно з регламентом організації, «у разі відсутності внесків протягом двох років, ми маємо вживати заходів (щодо країни – УНІАН). Це чинна норма, діють правила, і я працюю відповідно до цих правил».

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«Що стосується інших зобов’язань Росії перед Радою Європи, можу сказати наступне: Росія відноситься до тієї ж категорії, як і будь-яка інша країна-член. Тобто будь-який громадянин РФ може вносити свої скарги до Європейського суду з прав людини та заявляти про недотримання тих чи інших норм, а Комітет міністрів несе колективну відповідальність за виконання постанов ЄСПЛ», - зауважив генсек Ради Європи.

Ягланд підкреслив, що, поки країна перебуває у складі організації і поки Комітет міністрів Ради Європи не вжив заходів щодо перебування в організації для цієї країни, вона несе зобов’язання щодо «добробуту і благополуччя своїх громадян».

«Ми працюємо не в інтересах країн, а громадян…мене жахає те, що РФ може випасти із сфери дії Європейської конвенції (з прав людини - УНІАН). ЄСПЛ є одним із органів, який впливає на ситуацію в РФ, ось чому я вважаю за необхідне, щоб перебування країни (в Раді Європи – УНІАН) продовжувалось», - додав він.

Разом з тим, як відзначив генсек Ради Європи, «ми не можемо говорити про наявність фінансового тиску на дану організацію…РФ має виплачувати свій внесок, і ми маємо шукати рішення з тим, щоб разом забезпечити гарантії дотримання прав людини в цій країні (РФ – УНІАН), і в Азербайджані, і в Швеції, і у Великій Британії, це наш мандат, і я буду дотримуватись чинних правил».