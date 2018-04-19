НАБУ: бюро неодноразово пропонувало Онищенку передати оригінали плівок

У Національному антикорупційному бюро України запевнили, що готові вивчити записи за умови їх одержання.

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що неодноразово пропонували народному депутату України Олександру Онищенку передати для перевірки його аудіозаписи розмов нібито з високопосадовцями, проте досі їх так і не отримали.

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожНардеп-утікач Онищенко стверджує, що партія Яценюка "купила" вибори в Раду за $40 мільйонів

«Національне бюро неодноразово пропонувало Олександру Онищенку, в тому числі і у публічній площині, передати оригінали плівок. Зокрема, під час опитування, яке детективи Бюро проводили в рамках розслідування так званої «газової схеми» в форматі відеоконференції у грудні 2016 року. НАБУ цих записів так і не отримало», - прокоментували у відомстві оприлюднені «записи Онищенка».

У НАБУ запевнили, що за умови одержання оригіналів записів готові вивчити їх в межах своєї компетенції.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня в ефірі одного з телеканалів Онищенко оприлюднив частину запису розмови, як він стверджує, з участю президента Петра Порошенка, стосовно екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. В Адміністрації президента назвали записи, оприлюднені Онищенком, фейком.

Довідка. Народний депутат України Олександр Онищенко є фігурантом справи про організоване злочинне угруповання, яке завдало державі понад 3 млрд грн збитків. Верховна Рада позбавила його недоторканності, а також проголосувала за затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.