Конфлікт інтересів та "кумівство": НАЗК спіймало на порушенні закону високопосадовців Держкіно та Держрезерву

Національне агентство вимагає провести службове розслідування, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення приписів Голові Державного агентства України з питань кіно Пилипу Іллєнку стосовно посадової особи Держкіно Мар’яна Луканя та Голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку.

Читайте такожНАЗК викликало Денісову: нардеп брала участь в голосуванні щодо призначення її на посаду омбудсменаЯк повідомили у прес-службі відомства, припис Мосійчуку винесено через порушення статті 12 Закону України «Про запобігання корупції». Він не надав документів, які запитувало НАЗК.

"Відповідний запит було надіслано у зв’язку з отриманням Національним агентством інформації про можливі порушення Головою Держрезерву вимог статті 28 Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Йдеться про прийняття керівником органу рішення про переведення зарплатних проектів працівників апарату Держрезерву на обслуговування іншого банку, у системі якого він раніше працював", - йдеться у повідомленні відомства.

Посадовця Держкіно Мар'яна Луканя співробітники НАЗК спіймали на передачі в управління належних йому корпоративних прав на користь його дружини. При цьому Лукань не повідомив про це НАЗК, чим порушив вимоги частини 5 статті 36 Закону.

Національне агентство вимагає провести службове розслідування, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.