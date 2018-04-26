Особливі відносини Трампа і Макрона: поцілунки, обійми і лупа на плечах (відео)
13:41, 26 квітня 2018Політика
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Еммануель Макрон і Дональд Трамп не соромляться публічно демонструвати свою дружбу.
Особливі відносини Трампа і Макрона
Чоловіча дружба президентів Франції та США міцніє не по днях, а по годинах. Їх численні обійми, дотики і поцілунки не могли залишитися непоміченими для публіки.
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А що з цього приводу думає український політик Олег Ляшко, дивіться у нашому відео.
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