Особливі відносини Трампа і Макрона: поцілунки, обійми і лупа на плечах (відео)

Еммануель Макрон і Дональд Трамп не соромляться публічно демонструвати свою дружбу.

Чоловіча дружба президентів Франції та США міцніє не по днях, а по годинах. Їх численні обійми, дотики і поцілунки не могли залишитися непоміченими для публіки.

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А що з цього приводу думає український політик Олег Ляшко, дивіться у нашому відео.