Вибори до Ради: в лідерах "Батьківщина", партія Гриценка і "Слуга народу" Зеленського, БПП пішов на дно - опитування

Також високі шанси бути обраними до Верховної Ради мають представники партій «Громадянська позиція», «Опозиційний блок» та «Слуга народу».

До парламенту у разі проведення виборів у квітні пройшли б 8 партій, найвищий рейтинг має «Батьківщина» - 16%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", що були презентовані сьогодні на прес-конференції у Києві.

Так, згідно з результатами опитування, "Батьківщину" готові підтримати близько 9% серед всіх опитаних.

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За "Опозиційний блок", партію "Слуга народу" Володимира Зеленського, "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка проголосували б по 6% респондентів.Радикальну партію, партію "За життя" та «Блок Петра Порошенка «Солідарність» підтримали б по 5% опитаних, "Самопоміч" - 3%, а "Свободу" і Аграрну партію - по 2%.

Інші партії підтримали б близько 14% респондентів, водночас, понад третина опитаних не визначилися або не має намірів голосувати.

Разом з тим, серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, підтримка партій становить: "Батьківщина" - 16%, "Громадянська позиція" та "Опозиційний блок" - по 10%, "Слуга народу" - 9%; "За життя", Радикальна партія, "БПП "Солідарність" - по 8% і "Самопоміч" - 5%.

Найближчі до подолання прохідного бар’єру партії: "Свобода" (4%), Аграрна партія (3%) та "УКРОП" (2%), сказано у прес-релізі з результатами дослідження.