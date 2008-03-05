Азаров лякає однозначно високою інфляцією у лютому

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ стверджує, що в лютому ц.р. «інфляція буде високою - це однозначно».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

При цьому М.АЗАРОВ відмовився дати свій конкретний прогноз показника інфляції.

Серед об`єктивних причин високої інфляції голова Комітету називає підвищення цін на енергоносії, загальне підвищення цін на продукти харчування і предмети першої необхідності.

Серед суб`єктивних чинників депутат назвав підвищення в січні тарифів на залізничні перевезення. «Це підвищення тарифів, безперечно, могло бути перенесене на пізніший період, коли ситуація могла б стабілізуватися», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Держбюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн.; зростання ВВП – 6,8%; інфляція – 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

13 лютого Кабінет міністрів збільшив прогнозний показник ВВП на 2008 рік до 921 млрд. грн., зберігши прогноз зростання інфляції в 9,6%.

В Україні інфляція в січні 2008 року проти січня 2007 року склала 19,4%, в січні проти грудня 2007 року - 2,9%.