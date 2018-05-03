Антикорупційний суд може розпочати роботу вже на початку наступного року – Луценко

Генпрокурор очікує, що Рада ухвалить закон про Антикорупційний суд перед тим, як піти на літні канікули.

Український Антикорупційний суд, створення якого є ключовою умовою подальшої фінансової підтримки України західними донорами, має бути готовий до розгляду перших справ вже на початку 2019 року.

Відповідну заяву в інтерв’ю агентству Reuters зробив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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Очільник ГПУ очікує, що Рада ухвалить остаточний закон щодо створення Антикорупційного суду до завершення сесії влітку.

«(Тоді) за шість чи сім місяців можливо буде розглядати [в Антикорупційному суді] перші провадження», - вказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 березня ухвалила в першому читанні проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (реєстраційний номер 7440), внесений президентом до парламенту 22 грудня.

Поданий президентом України законопроект критикують міжнародні партнери України (Зокрема - МВФ та країни G7) та громадські організації через його невідповідність вимогам Венеційської комісії.

Ключовою претензією є обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів в призначенні суддів є запорукою незалежності антикорупційного суду і його здатності ефективно виконувати свої функції.

У березні президент України Петро Порошенко назвав антиконституційним включення відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, і, відповідно, до вимог Міжнародного валютного фонду, міжнародних донорів у процес відбору суддів антикорупційного суду для забезпечення його незалежності.