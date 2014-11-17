Кемерон заявив, що Британія готова посилювати санкції, хоч вони і шкодять економіці

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон під час виступу в парламенті Великобританії.

"Безумовно, санкції вдарять і по нас, - зазначив Кемерон, звертаючись до голови парламенту. - Але я певен, що залишити таке порушення наших базових цінностей обійдеться нам безмежно дорожче в довгостроковій перспективі".

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Кемерон також розповів про свою розмову з Путіним на саміті G20.

"Я зустрівся з президентом Путіним і вкотре роз'яснив, що продовження дестабілізації в Україні може означати лише ще більше санкцій і ще більше тиску. Він заперечив, що прагне замороженого конфлікту, і зазначив, що вважає, Україну "єдиним політичним простром". Але його слід оцінювати за його вчинками, а не за його словами", - зазначив прем'єр-міністр.