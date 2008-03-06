НУ-НС і БЮТ узгодили проект постанови щодо вступу України до НАТО

Рада коаліції демократичних сил узгодила проект постанови щодо вступу України до НАТО. Про це "Українській правді" повідомили учасники засідання.

Проект постанови буде запропоновано ухвалити на засіданні парламенту в четвер для розблокування його роботи.

За словами співрозмовників "УП", цей документ також був підтриманий Партією регіонів 29 лютого.

Проект постанови, узгоджений між фракціями "Наша Україна – Народна Самооборона" і Блоку Юлії Тимошенко, звучить так:

“Розглянувши питання щодо нинішнього стану та перспектив взаємовідносин з НАТО, зважаючи на вимоги законодавства України у сфері національної безпеки, а також на досягнуті політичні домовленості з цього питання, Верховна Рада України постановляє:

1. Остаточне рішення про вступ до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитися за народною ініціативою відповідно до закону про всеукраїнський референдум.

2. Голові Верховної Ради повідомити генсека НАТО про це рішення парламенту України”.

Раніше лідер фракції "НУ-НС" В`ячеслав КИРИЛЕНКО виступав проти редакції постанови схожого змісту.