Політики за і проти дострокових виборів у Києві

Необхідність проведення дострокових виборів Київського міського голови є очевидною.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому зійшлися майже всі учасники засідання експертного клубу "Український вибір. Дострокові вибори в Києві: доцільність, прогнози, формат".

Зокрема, лідер однойменного блоку в Київраді Віталій КЛИЧКО вважає, що “кожен день перебування при владі команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО занадто дорого обходиться для киян”. На його думку, “ситуація в міському господарстві є кризовою і нагадує міну, яка найближчим часом може вибухнути”.

У нагальній потребі проведення дострокових виборів Київського міського голови і депутатів Київради також переконаний народний депутат, член депутатської групи «Народна самооборона» Кирило КУЛИКОВ. “Наступному меру буде нічим керувати, - зазначив він. – У столиці повністю зруйнована водоочисна система, продані всі доступи до гідрозон, розпродуються земельні ділянки, зруйноване транспортне господарство, в критичному стані перебуває метро, чи не в кожному дворі тривають війни з забудовниками за територію”.

Разом з тим, більшість присутніх поділяють думку про те, що у Верховної Ради немає політичної волі змінити відповідне законодавство (йдеться про зміни до законодавства, що передбачають вибори Київського міського голови у два тури – УНІАН).

Зокрема, лідер Європейської партії, народний депутат від фракції блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що вибори мерів міст необхідно проводити в два тури, а вибори до місцевих рад - за мажоритарною системою.

Думку щодо необхідності зміни системи виборів, і не лише до місцевих органів влади, підтримав також народний депутат Віктор ПИЛИПИШИН (Блок Литвина).

Окрім того, під час засідання було висловлено сумніви щодо ймовірності висунення на виборах єдиного кандидата від БЮТ і НУ-НС.

Натомість заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА під час засідання заявила, що ініціатива дострокових виборів у столиці надходить від політиків, які переслідують винятково власні інтереси. При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА запевнила, що у разі перевиборів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набере ще більше голосів, ніж на попередніх виборах.