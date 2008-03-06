Гриценко вважає нереальним Указ Президента

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає нереальним виконання Указу Президента про збільшення у поточному році фінансування Збройних Сил України на 7,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні після засідання комітету з питань змін до бюджету-2008, яке проводилось за участі представників силових структур.

«Розмова показала, що ті проблеми, які є на рівні відносин президентської і прем‘єрської команд, вони відображаються на планах фінансування силових структур. Абсолютно очевидно, що указ Президента, який вийшов вчора, стосовно пріоритетного фінансування Збройних Сил, який до того ж не був погоджений з Міністерством фінансів, не має шансів бути виконаним», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що загалом комітет вирішив підтримати пропозиції, які надали керівники військових формувань за кількома напрямами: щодо забезпечення на 100% фінансування потреб на грошове забезпечення і оплату праці цивільним працівникам, щодо забезпечення житлом, щодо збільшення обсягів утилізації боєприпасів та планів з технічного переоснащення всіх силових структур. За його словами, решту питань комітет вважає менш пріоритетними.

«Загалом ресурс, який уряд вважає додатковим для збільшення обсягів фінансування всіх міністерств, оцінюються в 12 млрд. грн., в той же час тільки по лінії Збройних Сил Президент вимагає збільшення на 7,5 млрд. грн.», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами керівників силових відомств, у разі зволікання із внесенням змін до держбюджету, або невнесення таких змін, це призведе до масового відтоку професійних кадрів, соціальної напруги у військових колективах, зриву планів переходу на контрактний принцип комплектування та зрив планів з технічного переоснащення силових відомств, повідомив А.ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, що в такій ситуації відповідальність за роботу парламенту лежить на всіх фракціях, оскільки без змін до держбюджету постраждають всі силовики.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про невідкладні заходи щодо забезпечення розвитку Збройних Сил України”, яким передбачено внести зміни до державного бюджету на 2007 рік щодо збільшення додаткових видатків Міністерству оборони України в обсязі 7,5 млрд. грн.