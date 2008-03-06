До ймовірного розпуску Верховної Ради залишається... 7 днів

До вірогідного розпуску Верховної Ради лишається тиждень. Втім, спікер Арсеній Яценюк вірить у кращу долю парламенту і каже, що завжди готовий до компромісу.

Нові дострокові вибори, на його думку, нічого не змінять у політичній конструкції парламенту. Буде та ж сама гра у два-три голоси.

Партія регіонів домовлятися більше не хоче і разом з комуністами планує перейти до "антинатівських" мітингів.

Винесення парламентської кризи на вулицю із звинуваченнями на адресу підписантів листа до генсека НАТО коаліцію не лякає. БЮТ і «НУ-НС» уже опрацювали проект постанови про те, що вступ до блоку можливий лише після схвалення цього питання на всенародному референдумі.

ICTV