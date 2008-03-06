До ймовірного розпуску Верховної Ради залишається... 7 днів
08:24, 06 березня 2008Політика
1668 0
Перезавантаження?
До вірогідного розпуску Верховної Ради лишається тиждень. Втім, спікер Арсеній Яценюк вірить у кращу долю парламенту і каже, що завжди готовий до компромісу.
Нові дострокові вибори, на його думку, нічого не змінять у політичній конструкції парламенту. Буде та ж сама гра у два-три голоси.
Партія регіонів домовлятися більше не хоче і разом з комуністами планує перейти до "антинатівських" мітингів.
Винесення парламентської кризи на вулицю із звинуваченнями на адресу підписантів листа до генсека НАТО коаліцію не лякає. БЮТ і «НУ-НС» уже опрацювали проект постанови про те, що вступ до блоку можливий лише після схвалення цього питання на всенародному референдумі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter