З Казахстану Ющенко летить у Таджикистан

6-7 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить офіційний візит до Республіки Таджикистан.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-секретаря глави держав Ірину ВАННИКОВУ, Президент вилетить до Таджикистану у другій половині дня 6 березня після завершення візиту до Казахстану.

І.ВАННИКОВА повідомила, що В.ЮЩЕНКО планує зустрітись з Президентом Таджикистану Емомалі РАХМОНОМ, прем’єр-міністром Акілом АКІЛОВИМ, головою намояндагону Меджлісі Олі Сайдулло ХАЙРУЛЛОЄВИМ.

За словами прес-секретаря, візит до Таджикистану, в першу чергу, присвячений питанню економічного співробітництва між двома країнами.

Цей візит має на меті продемонструвати готовність України брати участь у становленні основних галузей економіки республіки - від електроенергетики до виробництва алюмінію.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, за результатами візиту буде підписана спільна заява двох президентів, в якій будуть закріплені домовленості, досягнуті під час візиту.

Також планується підписати План дій між Україною та Таджикистаном на 2008 рік.

Крім того, Президенти обговорять питання відкриття посольств: України - в Таджикистані і Таджикистану - в Україні.