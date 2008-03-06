Ющенко каже, що регіонали можуть постояти на узбіччі, якщо хочуть

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що вихід Партії регіонів з Національної конституційної ради не вплине на процес внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Казахстані В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кожна політична сила може самостійно ухвалювати рішення щодо участі в цьому процесі: «Це право політичної сили. Вона може стояти на узбіччі і дивитись, як реалізовуються ініціативи Президента через Всеукраїнський референдум».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він використає своє конституційне право щодо формування нового Основного Закону. Водночас глава держави наголосив, що він хотів би це робити за участі політичних сил, фахівців цієї галузі, а також парламенту. Він висловив вдячність тим політичним силам, які підтримують його прагнення внести зміни до Конституції. Президент підкреслив, що мова йде не про особистісний конфлікт, а конфлікт інституцій, який був закладений невдалою політичною реформою 2004 року. «І це треба виправляти», - підкреслив Президент, нагадавши дані останніх соціологічних опитувань, згідно з якими дві третини українських громадян підтримують питання формування нової Конституції і готові брати участь у відповідному референдумі.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 березня, Партія регіонів припинила свою участь в роботі Національної конституційної ради при Президентові України. Як заявив член фракції Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ, це пов’язано з тим, що робоча група, яка була створена у складі цієї Конституційної ради, почала перегляд всього тексту Конституції України. «У зв’язку з цим Партія регіонів надалі не братиме участь в роботі цієї Ради», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО 27 грудня 2007 року своїм указом створив Національну конституційну раду, а 18 лютого 2008 року затвердив її персональний склад у кількості 97 осіб.

23 лютого у статті “Україні потрібна Конституція національного творення” для тижневика “Дзеркало тижня” В.ЮЩЕНКО заявив, що потрібно розробити абсолютно новий проект Конституції, який має бути або схвалений парламентом, або – в разі, якщо цього не станеться, – на референдумі за народною ініціативою без участі Верховної Ради.