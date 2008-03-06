Партія регіонів готова розгортати передвиборчі штаби

Вчора після проведення чергових консультацій за участю спікера і лідерів парламентських фракцій Віктор Янукович заявив, що Партія регіонів виходить з переговорного процесу по розблокуванню роботи Верховної Ради. Лідер Партії регіонів закликав народ вийти на вулиці для організації акцій протесту проти вступу України в НАТО.

Практично у всіх фракціях після заяви Віктора Януковича заговорили про можливість перевиборів. При цьому більше за всіх до них готові саме в ПР. Не дивлячись на те що пан Янукович заявив про вихід з переговорного процесу, у фракції допускають можливість компромісу. Але тільки якщо він буде досягнутий сьогодні.

– Завтра (6 березня) останній день. Якщо не буде ухвалено конструктивне рішення, ми повноцінно розгортаємо штаби і готуємося до виборів, - заявив народний депутат Василь Хара (ПР).– Вибори, швидше за все, будуть восени.

Коммерсантъ-Украина