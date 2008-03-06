Партія регіонів готова розгортати передвиборчі штаби
09:27, 06 березня 2008Політика
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Сьогодні - останній день
|Лідер Партії регіонів Віктор Янукович
Практично у всіх фракціях після заяви Віктора Януковича заговорили про можливість перевиборів. При цьому більше за всіх до них готові саме в ПР. Не дивлячись на те що пан Янукович заявив про вихід з переговорного процесу, у фракції допускають можливість компромісу. Але тільки якщо він буде досягнутий сьогодні.
– Завтра (6 березня) останній день. Якщо не буде ухвалено конструктивне рішення, ми повноцінно розгортаємо штаби і готуємося до виборів, - заявив народний депутат Василь Хара (ПР).– Вибори, швидше за все, будуть восени.
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