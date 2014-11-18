МЗС: Росія повністю втратила довіру міжнародної спільноти

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив речник МЗС України Євген Перебийніс сьогодні на брифінгу.

“Заперечуючи свою причетність до очевидних порушень міжнародного права, Росія повністю втратила будь-яку довіру з боку міжнародного співтовариства, опинилась у тотальній ізоляції, що яскраво продемонстрував саміт «Великої двадцятки» в Брісбені”, - сказав Перебийніс.

У зв'язку з окремими заявами, які лунають з боку російських посадовців, про нібито наступальні плани сил антитерористичної операції, МЗС України не виключає, що це може робитися для використання можливих провокацій з метою подальших агресивних дій російських і терористичних військ.

“Тому про всяк випадок хотів би ще раз чітко заявити, що жодних наступальних операцій сили АТО не планують, однак вони будуть готові дати належну відсіч тим, хто спробує нас атакувати”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожВлада не планує відвойовувати Донбас, а шукає політичне рішення - КлімкінВін також зазначив, що, незважаючи на загострення ситуації в зоні АТО, Україна виходить із пріоритетності мирного розв'язання конфлікту і сподівається на певну реалізацію мирного плану президента України, а також залишається відданою Мінським домовленостям.

“Наші дипломатичні та політичні зусилля зосереджені, в тому числі на тому, щоб змусити Росію повернутися в русло практичної імплементації цих домовленостей”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 15-16 листопада на саміті лідерів групи країн G20 в австралійському Брісбені дії Путіна щодо України критикували президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Австралії Тоні Ебботт, прем'єр Великої Британії Девід Кемерон. А прем'єр Канади Стівен Гарпер сказав Путіну прямо: "Забирайтеся геть з України!".

16 листопада Путін достроково залишив саміт G20, пояснивши, що залишив захід, бо йому далеко летіти в Росію й ще треба поспати.