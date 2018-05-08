Розбита олімпійська мрія: Онищенко розповів, за що він насправді мстить Порошенку

Онищенко зізнався, що анулювання його акредитації на Олімпійські ігри - 2016 стало для нього набагато більшим ударом, ніж позбавлення депутатської недоторканності.

Нардеп-втікач Олександр Онищенко "на прохання читачів" опублікував "найромантичнішу главу" своєї книги "Петро П'ятий".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Онищенко розповів, за що він "мстить Порошенко".

"Що штовхає мене на одкровення в цій книзі? Втрачений бізнес, зіпсована репутація, вимушена еміграція - що з цього правдивий стимул", - написав він.

Далі він розповів про своє захоплення кінним спортом і про те, скільки зусиль він доклав для розвитку і просування його в Україні.

Онищенко сказав, що українська збірна з конкуру завдяки його старанням завоювала путівку на Олімпіаду-2016 в Ріо-де-Жанейро і він буквально "жив цією подією і сподівався на перемогу в Олімпіаді".

"Я просто жив цією Бразилією. А в липні мене позбавили недоторканності і вигнали в еміграцію з фейковою кримінальною справою на додачу", - поскаржився Онищенко.

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Також нардеп додав, що тодішній Міністр спорту та молодіжної політики Ігор Жданов "вирішив вислужитися перед президентом" і позбавив його акредитації на Олімпійські ігри.

"У підсумку збірна України поїхала без мене. Справедливий суд ще не виніс мені вирок, однак право на участь в Олімпіаді я вже втратив. Зізнаюся, анулювання акредитації стало для мене набагато більшим ударом, ніж позбавлення недоторканності. Я не зміг поїхати на Олімпіаду, що сильно демотивувало команду. Крім того, зняли мене — і не поїхав на ігри мій кінь, найкращий на той момент", - пояснив він.

Онищенко стверджує, що справа не в витрачених грошах.

"Сьогодні я хочу одного: довести розпочате до кінця і принести перемогу Україні на Олімпіаді",- підсумував він.

Нагадаємо, колишній нардеп Олександр Онищенко раніше показав свою книгу про президента України Петра Порошенка.

"Завжди думав, що моя перша книга буде про любов і про жінок, але ні. Отже, анонсирую. "Петро П'ятий. Правдива історія про українського диктатора", - написав нардеп.

За його словами, книга буде видана на чотирьох мовах: німецькою, англійською, українською та російською.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке завдало шкоди державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ВАТ «Укргазвидобування».

Згідно з доказами, отриманими в ході досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Онищенко заявив, що одна з країн Європи надала йому статус політичного біженця.