Всеукраїнський союз ветеранів АТО і Соцпартія вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій (фото)

Квіти до Вічного вогню біля Монумента Воїна-визволителя поклали понад сто осіб. Серед них — глава СПУ і Всеукраїнської спілки ветеранів АТО Ілля Кива, ветерани АТО, члени Соцпартії.

Всеукраїнський союз ветеранів АТО та Соціалістична партія України вшанували пам'ять воїнів, загиблих у Другій світовій війні.

Вишикувавшись у почесну варту біля Меморіалу Слави, ветерани АТО забезпечили доступ до Вічного вогню всім охочим вшанувати пам'ять героїв війни. Про це повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті партії.

«Для мене цей день — поза політикою. Цю перемогу кували всі народи СРСР. І не тільки СРСР — проти нацизму воювали майже всі народи Європи. Саме народи, а не політичні режими! І коли сьогодні політики влаштовують перетягування канату, розповідаючи про те, чий внесок у Перемогу був більшим, мені противно», — сказав голова СПУ і Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Ілля Кива.

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Він також нагадав, що Всеукраїнський союз ветеранів АТО вже шість місяців охороняє Вічний вогонь від зазіхань.

«Я солдат. І я знаю, що таке дивитися смерті в обличчя — щодня, щохвилини. Наші діди теж відчули це на собі. Мій дід, Пилип Денисович Кива, пройшов всю війну, заслужив звання Героя Радянського Союзу. Солдати Другої світової не думали про політичні режими — вони захищали свою країну. І це вони перемогли нацизм. Вони, а не політики! Саме тому Всеукраїнський союз ветеранів АТО вже півроку охороняє Монумент Воїна-визволителя. Низький уклін ветеранам, і вічна слава!», — сказав голова СПУ.

Лідер Соцпартії також зазначив, що приклад ветеранів Другої світової слугує гарним стимулом для українських солдатів.

«На фронті ми часто згадували подвиг наших дідів. Намагалися бути схожими на них, не здаватися, яким би не був сильним противник. Повернувшись до мирного життя, ми не складаємо зброї. Змінити країну на краще, закінчити війну перемогою, впоратися з корупцією, беззаконням і свавіллям влади — наше сьогоднішнє завдання», — наголосив очільник СПУ.