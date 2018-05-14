Підтримка України має бути першочерговим питанням міжнародного порядку денного - МЗС Норвегії

Українська сторона подякувала Норвегії за фінансову підтримку у розмірі 4,6 млн євро в рамках «Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки».

Підтримка України має бути серед першочергових питань порядку денного міжнародної спільноти.

Як повідомляється на сайті МЗС України, про це заявив державний секретар міністерства закордонних справ Норвегії Аудун Халворсен під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею.

«Норвегія залишається відданим партнером України на шляху її європейських та євроатлантичних прагнень. Підтримка України має залишатись серед першочергових питань порядку денного міжнародної спільноти», - зазначив Халворсен.

Також сказано, що учасники зустрічі констатували високу активність двостороннього партнерства, зокрема, у сфері політичного діалогу.

Норвезька сторона підтвердила наміри голови Стортингу (парламенту) Норвегії Торе Вілхелмсен Трьоен та міністра закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сьорейде здійснити офіційні візити в Україну у другому півріччі 2018 року.

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Дипломати відзначили позитивні тенденції у сфері двосторонньої торгівлі та поступове зростання обсягів норвезьких інвестицій в українську економіку за підсумками 2017 року.

Кислиця окремо подякував норвезькій стороні за надану фінансову підтримку у розмірі 4,6 млн євро в рамках «Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки», торкнувшись питань взаємодії України та Норвегії у багатосторонніх форматах.

У свою чергу Халворсен висловив готовність і надалі надавати практичну допомогу з метою імплементації системних реформ в Україні.

Норвезьку сторону було поінформовано про зусилля керівництва України з метою імплементації Мінських домовленостей та перспектив започаткування миротворчої операції ООН на сході України. Крім того, сторони обговорили співпрацю у рамках НАТО, у тому числі у контексті підготовки до наступного саміту Альянсу в липні у Брюсселі.