Посольство Франції засудило акти насильства проти ромів в Україні

Французькі дипломати заявили, що таким діям не може бути місця у сучасній Україні.

Посольство Франції в Україні назвало останні акти насильства проти ромів в Україні неприпустимими. Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

"Неприпустимі акти насильства проти ромів в Україні. Подібним діям, спрямованим проти ромів чи інших меншин, не може бути місця в сучасній Україні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва. Поліція Києва розслідує кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу – навмисне пошкодження майна шляхом підпалу, а також – хуліганство.

10 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що поблизу Львова 9 травня невідомі спалили табір ромів. У Львові поліція розслідує цю пожежу як хуліганство.