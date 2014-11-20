Порошенко обіцяє не допустити придністровського сценарію на Донбасі
Президент наголосив, що якщо позитивних змін на сході України не буде, дія санкцій проти РФ має бути продовжена.
Президент України Петро Порошенко заявив, що робить все можливе для того, щоб не допустити придністровського сценарію на Донбасі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, Порошенко обговорив з головою молдовського парламенту Ігорем Корманом перспективи євроінтеграції країн і ситуацію на Донбасі. Зустріч відбулась у рамках спільного з президентом Польщі Броніславом Коморовським візиту до Молдови.
Особливу увагу сторони приділили питанню врегулювання ситуації на сході України. Корман наголосив на рішучій підтримці Республікою Молдова суверенітету і територіальної цілісності України, а також закликав до мирного врегулювання ситуації в Україні.
Читайте такожРомпей: українська криза залишається найбільшою загрозою європейській безпеці
У свою чергу, Порошенко зауважив, що, оскільки він добре знає, як розвивався конфлікт у Придністров’ї, то сьогодні робить все для того, щоб не допустити такого сценарію в Україні.
Відповідаючи на питання журналістів стосовно можливості нових форматів переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, президент наголосив, що форматів може бути багато: це й «нормандський», і «веймарський», і «вишеградській», і інші формати, які дозволяють різним країнам демонструвати солідарність з Україною і допомогти Україні в ці складні часи. Але головним, на думку президента, є “не на словах, а на ділі, виконувати Мінські домовленості”.
“Мінські домовленості – це не лише негайне припинення вогню та негайне звільнення заручників, перекриття кордонів для іноземних військ, це ще й політичний діалог, який дозволить провести на території Донбасу вільні вибори у відповідності до українського законодавства”, - наголосив президент України.
Читайте такожЗахідні експерти: Україна – форпост у гібридній війні Росії проти ЄС
За його словами, якщо позитивних змін не буде, дія санкцій проти РФ має бути продовжена.
Довідка УНІАН. Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
У Мінську 20 вересня за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, який складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування усіх видів зброї та ведення наступальних дій.
Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж усього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.
Читайте такожАмериканський експерт: Україні слід чекати потужного військового вторгнення РФ навесні
Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також в Мінську.
Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.
Станом на 18 листопада російсько-терористичні війська більше 3 тис. разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції.