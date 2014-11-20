Порошенко обіцяє не допустити придністровського сценарію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявив, що робить все можливе для того, щоб не допустити придністровського сценарію на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, Порошенко обговорив з головою молдовського парламенту Ігорем Корманом перспективи євроінтеграції країн і ситуацію на Донбасі. Зустріч відбулась у рамках спільного з президентом Польщі Броніславом Коморовським візиту до Молдови.

Особливу увагу сторони приділили питанню врегулювання ситуації на сході України. Корман наголосив на рішучій підтримці Республікою Молдова суверенітету і територіальної цілісності України, а також закликав до мирного врегулювання ситуації в Україні.

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У свою чергу, Порошенко зауважив, що, оскільки він добре знає, як розвивався конфлікт у Придністров’ї, то сьогодні робить все для того, щоб не допустити такого сценарію в Україні.

Відповідаючи на питання журналістів стосовно можливості нових форматів переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, президент наголосив, що форматів може бути багато: це й «нормандський», і «веймарський», і «вишеградській», і інші формати, які дозволяють різним країнам демонструвати солідарність з Україною і допомогти Україні в ці складні часи. Але головним, на думку президента, є “не на словах, а на ділі, виконувати Мінські домовленості”.

“Мінські домовленості – це не лише негайне припинення вогню та негайне звільнення заручників, перекриття кордонів для іноземних військ, це ще й політичний діалог, який дозволить провести на території Донбасу вільні вибори у відповідності до українського законодавства”, - наголосив президент України.

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За його словами, якщо позитивних змін не буде, дія санкцій проти РФ має бути продовжена.

Довідка УНІАН. Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У Мінську 20 вересня за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, який складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування усіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж усього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

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Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також в Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

Станом на 18 листопада російсько-терористичні війська більше 3 тис. разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції.