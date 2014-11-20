Один із лідерів Автомайдану заявив, що не вірить у викрадення Булатова

"..всі ми розуміли, що ніхто Булатова не викрадав", - заявив Поярков в інтерв'ю журналу Вести. Репортер.

Крім того Сергій Поярков розповів, що незадовго до зникнення Булатова його виключили з керівництва Автомайдану.

"..єдиною організацією, що не шукала Булатова, був Автомайдан. Мало кому відомо, що за три дні до «викрадення» його вигнали з керівництва Автомайдану голосуванням. Булатову пред'явили претензії: хамство, зіркова хвороба і т. д. Тому, природно, що після перемоги Майдану ми не делегували його в уряд, хоча і змовчали про це, щоб не вносити розбрат у критичний момент", - сказав Поярков в інтерв'ю.

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Поярков стверджує, що в автомайданівці не довіряли Булатову, крім того, він неодноразово згадував про фіктивне викрадення.

"Довіри до Булатова не було ніякої. Він неодноразово озвучував різним людям ідею фіктивного викрадення. Тому ми відразу були впевнені, що він ліг на дно, так що турбуватися не потрібно", - заявив активіст.

Сергій Поярков також назвав підозрілими події після викрадення Булатова, зокрема обставини за яких нинішній міністр виїхав із країни.

"Таню Чорновіл били три хвилини, і на ній не залишилося живого місця, а Булатова катували три тижні, і всі наслідки - акуратно відрізаний шматочок вуха і легка подряпина на щоці. Коли він прибув до лікарні, у нього був чудовий настрій, він слав усім пости, а через три дні раптом став помирати, як ректор Мельник. Було ясно, що це гра, щоб прибрати Булатова із країни, тому що, не дай бог, він потрапив би під перехресний вогонь журналістів", - заявив Поярков.

Нагадаємо, у квітні цього року міністр Булатов заявив про відхід з Автомайдану.