Ірина Луценко: Наша мета – забезпечити право кожної дитини в Україні на повноцінне життя і розвиток

Верховна Рада України прийняла в першому читанні пакет законопроектів, спрямованих на захист дітей і відповідальних батьків. Народні депутати домовилися, що розгляд проектів законів відбуватиметься за скороченою процедурою, а голосування в другому читанні відбудеться вже наступного пленарного тижня.

Як заявила ініціатор законопроектів і голова міжфракційного депутатського об’єднання «Чужих дітей не буває» Ірина Луценко, пакет законопроектів розроблявся в тісній співпраці з Міністерством юстиції.

«Ці закони переслідують просту мету: забезпечити право будь-якої дитини в Україні на належне утримання (через сплату одним з батьків аліментів), право на належний догляд (для дітей з важкими хворобами) і можливості для повноцінного всебічного розвитку (через стимулювання відповідального батьківства)», - повідомила вона на сторінці в Facebook.

Зокрема, законопроект №8294 передбачає посилення соціального захисту осіб, які доглядають за важкохворими дітьми. На період встановлення інвалідності таким дітям пропонується надавати матеріальну державну допомогу, а тому з батьків, хто доглядає за дитиною – право на відпустку зі збереженням трудового стажу.

Законопроект №8295 вносить зміни до Податкового кодексу України, знімаючи оподаткування з аліментів від батька-нерезидента. Також проект пропонує надавати податкову знижку на дошкільний і позашкільний розвиток дитини.

Законопроект №8296 посилює відповідальність батьків за несплату аліментів, підвищує рекомендований розмір аліментів і право дитини на їх отримання. Крім того автори вводять відповідальність для вищих державних чиновників і депутатів - злісних неплатників аліментів. Такі дії в разі прийняття законопроекту стануть підставою для позбавлення посади.

Спікер парламенту Андрій Парубій висловив надію, що законопроекти в другому читанні будуть розглянуті вже 24 травня.

Нагадаємо, у березні Ірина Луценко оголосила про створення міжфракційного депутатського об’єднання «Чужих дітей не буває». До його складу ввійшли понад 60 депутатів від різних фракцій і груп. Метою об’єднання стало просування законів щодо захисту прав дітей, родин і протидію домашньому насильству.