Гройсман не виключає, що “Блок Порошенка” внесе свою кандидатуру на посаду голови ВР

17:17, 20 листопада 2014
Політика
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Кандидат в народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Гройсман не виключає, що ця політична сила внесе свою кандидатуру на посаду голови Верховної Ради.

Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

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“В тому числі і наша політична сила буде вносити свої пропозиції щодо кандидатури майбутнього спікера, і коли ми це обговоримо всередині нашої політичної сили і нашої політичної фракції, то ми це оприлюднимо, оскільки ми зацікавлені, щоб це була абсолютно публічна інформація”, - підкреслив Гройсман.

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