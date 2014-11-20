Гройсман не виключає, що “Блок Порошенка” внесе свою кандидатуру на посаду голови ВР
17:17, 20 листопада 2014Політика
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Кандидат в народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Володимир Гройсман не виключає, що ця політична сила внесе свою кандидатуру на посаду голови Верховної Ради.
Володимир Гройсман / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.
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“В тому числі і наша політична сила буде вносити свої пропозиції щодо кандидатури майбутнього спікера, і коли ми це обговоримо всередині нашої політичної сили і нашої політичної фракції, то ми це оприлюднимо, оскільки ми зацікавлені, щоб це була абсолютно публічна інформація”, - підкреслив Гройсман.
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