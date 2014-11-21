Зустріч російського і німецького керівництва форуму, який скасувала Меркель, пройде в грудні
У зв'язку з конфліктом, що триває, навколо України знову скасовано зустріч форуму представників громадянських суспільств ФРН і РФ "Петербурзький діалог".
Рішення ухвалене на прохання канцлера ФРН Ангели Меркель, повідомив співголова форуму Лотар де Мезьєр в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, яке буде опубліковано 21 листопада.
Відомство федерального канцлера звернулося з "настійним проханням" скасувати заплановане на наступний тиждень засідання через "загострення політичної ситуації", вказав далі політик, якого цитує «Німецька хвиля». «Це прохання мені довелося задовольнити, що я зробив неохоче», - наводить слова де Мезьєра агентство dpa.
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Одночасно співголова "Петербурзького діалогу" повідомив, що зустріч німецького і російського керівництва форуму у Мюнхені на початку грудня має відбутися.
Нагадаємо, РФ у лютому розпочала і продовжує зараз військову агресію проти України, у результаті якої близько 4 тисяч громадян загинули, близько 10 тисяч отримали поранення, сотні тисяч були вимушені залишити свої домівки.