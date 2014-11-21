У Криму почали зносити дорожні вказівники українською (фото)

Про це повідомив сімферопольський журналіст Шевкет Німатуллаєв в Facebook.

"Дорожній покажчик «Трудове - Урожайне» замінили на «Трудовое Урожайное» - кримська влада заміну знаків, встановлених українською мовою, почали з феодосійської траси", - написав він.

За його словами, на захід з'їхалися чиновники - першу лопату бетону під встановлений знак кинув "спікер" кримського парламенту Володимир Константинов, який також пообіцяв, що на півострові замінять більше чотирьох тисяч дорожніх вказівників.

Читайте такожЗМІ: В окупованому Криму залишать українські назви населених пунктівПри цьому він пообіцяв, що вказівники кримськотатарською мовою з'являться, але лише в місцях компактного проживання кримських татар.

У Криму після анексії була розгорнута кампанія з переслідування "неросійських" народів, передусім, українців і кримських татар.

Так, на початку жовтня "міністр освіти" Криму похвалилася, що на півострові не залишилося жодної української школи. Раніше повідомлялося, що українці в Криму втратили право на повну середню освіту українською мовою.

Також активісти повідомляють про "чистки" в кримських бібліотеках, звідки викидають і спалюють книги українською мовою.