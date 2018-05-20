МЗС вимагає від Росії звільнити 64 українських політичних в’язнів

За інформацією міністерства, 24 політичні в’язні перебувають у тюрмах на території РФ і 40 - в окупованому Криму.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації звільнити 64 українських політичних в’язнів, які перебувають у в’язницях Росії та окупованого Криму.

Про це повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter .

«Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в РФ, більше 40 - в окупованому Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2018 року російська влада провела затримання ряду кримських татар в Криму. Зокрема були затримані родичі політв'язня Нурі Примова, який відбуває термін за сфабрикованим звинуваченням в участі в терористичній організації. Реагуючи на такі дії МЗС України висловило протест та про наміри звернення до міжнародних судів.