Меркель поінформувала Порошенка про підсумки переговорів із Путіним

Порошенко і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі і спільні зусилля для імплементації Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої вона поінформувала про підсумки нещодавніх переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у російському місті Сочі.

Читайте такожУ Кремлі анонсували переговори Макрона і Путіна щодо України

Про це повідомили у прес-службі глави Української держави. «Федеральний канцлер поінформувала главу Української держави про підсумки нещодавніх переговорів з президентом РФ у Сочі», - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі і спільні зусилля для імплементації Мінських домовленостей. Крім того, Порошенко і Меркель обговорили безпекові питання, пов’язані з будівництвом «Північного потоку-2».

Сторони домовились підтримувати тісний діалог на двосторонньому рівні. Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Сочі відбулися переговори Путіна і Меркель.