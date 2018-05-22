Стала відома програма візиту Порошенка в Миколаїв

12:38, 22 травня 2018
Політика
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Порошенко відвідає Миколаїв 23 травня \ president.gov.ua

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Про це «Новинам-N» повідомило власне джерело в Адміністрації президента.

Попередньо планується, що Порошенко побуває на полігоні «Широкий Лан», відвідає аеропорт в Кульбакіно і візьме участь у концерті на Нижньому Бамі, присвяченому Дню морської піхоти.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері до Миколаєва прибули співробітники служби охорони, які будуть забезпечувати безпеку Порошенка під час візиту. Завдання співробітників охорони - опрацювати всі місця можливого перебування, перевірити маршрути, якими рухатиметься глава держави, на предмет безпеки.

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Теги: #візит#Миколаїв#Петро Порошенко