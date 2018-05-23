Помпео заявив, що раніше відвідував Донбас

Держсекретар США вважає, що питання вторгнення Росії та анексії Криму має отримати більше ваги.

Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що раніше відвідував схід України та ознайомився з наслідками вторгнення Росії.

Як повідомляє "Голос Америки", про це він заявив, відповідаючи на запитання конгресмена Стіва Чебота на слуханнях комітету Палати представників Конгресу США із закордонних справ. Слухання були присвячені питанню стратегічних пріоритетів та бюджету Держдепартаменту.

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Спочатку конгресмен Чебот, звертаючись до Помпео наголосив: "Вторгнення Росії та її злочинна анексія частини України, Криму, занадто часто ігнорується рештою світу. Якщо б Ви будь-яким чином могли надати цьому питанню більшої ваги, я був би Вам дуже вдячний".

Відповідаючи конгресмену, Помпео підтримав необхідність надати більшої ваги цьому питанню. Він також згадав про подорож до України ще під час своєї служби в ЦРУ.

"Остання подорож, яку я здійснив у своїй попередній ролі до України, була на Донбас, де я побачив, з якими викликами стикається Україна та її народ. Це - дуже серйозна справа. Росіяни анексували одну п’яту частину їхньої країни. Ми ніколи не повинні забувати про те, що це сталося", - додав Помпео.

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликає Російську Федерацію припинити агресію на Донбасі у зв'язку із зростанням насильства.