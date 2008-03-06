Тимошенко спочатку не хотіла відповідати Ющенку, а потім вирішила «чому б ні?»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що обмін відкритими листами з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ щодо шляхів вирішення українсько-російського газового конфлікту свідчить про те, що політика в Україні стає відкритішою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам у Брюсселі.

«Політика в Україні стає все більш публічною, і те, що Президент висловив свою позицію публічно, і те, що уряд висловив свою позицію публічно, - суспільство може зрозуміти вагомість кожної позиції», - сказала вона.

Вона також зазначила, що спочатку не хотіла відповідати публічно на лист Президента, однак потім вирішила, «а чому б ні?».

«В цьому немає нічого поганого», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО направила лист до В.ЮЩЕНКА у відповідь на звернення глави держави стосовно ситуації в газовій сфері, опубліковане в засобах масової інформації.