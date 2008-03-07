У Полтаві чекають Ющенка

У Полтаві в рамках підготовки до святкування 300-річчя Полтавської битви найближчим часом чекають на приїзд Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в прес-службі міськвиконкому Полтави.

За даними прес-служби, Президент ознайомиться з ходом підготовки до ювілею Полтавської битви.

«Дата приїзду і подробиці перебування Віктора ЮЩЕНКА поки що уточнюються», - повідомив представник прес-служби.

Як повідомлялося, на даний момент в рамках підготовки святкування 300-річчя Полтавської битви вивчається місце розташування об`єктів майбутнього будівництва. Військово-історичну реконструкцію Полтавської битви планують розташувати за колишнім табором російської армії. Репетицію бою планують провести вже цього року. Цього року планується почати будівництво музеїв козаків і шведської культури.

Також на полі Полтавської битви планується відкриття пам`ятників Мазепі і Карлу XII. Також у рамках святкування 300-річчя Полтавської битви в 2009 році заплановане проведення міжнародної виставки „Мистецтво замість гармат” і випуск ювілейних монет.