Яценюк розповів про телефонну розмову з Президентом

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк заперечує, що на нього чинився будь-який примус у ситуації із підписанням "листа трьох" до керівництва НАТО.

"Я вже в такій давно ситуації, що мене складно примусити. І всі дії, які я роблю, я роблю дуже свідомо", - заявив він у ефірі програми "Я так думаю" на каналі "1+1" у четвер ввечері.

"Що стосується зовнішніх чинників – я би попросив зняти декілька інсинуацій. Перша інсинуація – я абсолютно відверто буду говорити, бо я ж розумію до чого йдеться", - зазначив Яценюк.

"Я сьогодні двічі мав розмову по телефону з Президентом України, який щиро переживав за те, чи запрацює український парламент... Тому що він розумів: якщо він не запрацює, тоді ця проблема перейде зі стін парламенту вже на Банкову (Секретаріат Президента). І тоді йому вже прийшлось би відповідати перед українським народом про те, що робити з 90 статтею Конституції", - сказав спікер.

"Тому ми сьогодні проявили свідомість, ми сьогодні проявили волю – і хотів би зазначити для всіх: ми сьогодні проявили цілковиту незалежність від будь-яких гілок влади в Україні", - наголосив Яценюк.

Крім того, на запитання про те, чому запропонований ним компромісний проект постанови щодо НАТО не підтримала коаліція, яка й висувала його на посаду спікера, Яценюк заперечив:

"Це наш спільний проект, проте він дійсно вносився за моїм підписом... Мене підтримала коаліція. Інше питання, що не в повному складі ("НУ-НС" віддав за цю постанову в четвер 19 голосів). Але важливо те, що всі 4 фракції, які приймали участь у робочій групі, всі проголосували".

"Хіба важливо, яка кількість голосів? Важливо те, що ця постанова прийнята, і те, що 4 фракції дали за неї голоси. Так, не в повній кількості, так, не всі задоволені – але такий політичний процес... Не важлива кількість, важливий результат – а результат є позитивним", - наголосив голова Верховної Ради.

Водночас, на прохання прокоментувати власну заяву про те, що Верховну Раду використовують як інструмент політичної боротьби – при чому не в стінах парламенту, а ззовні – Яценюк не уточнив, кого конкретно він мав на увазі, однак зазначив, що український парламент є відображенням тих політичних процесів, які відбувається в цілому в державі, а "політичні сили, як правило, борються за одну річ – за владу".

У свою чергу, голова Верховної Ради запевнив: "Я не дам можливості жодній силі гратися з українським парламентом".

Українська правда