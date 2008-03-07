Тимошенко повернулася до Києва

Прем‘єр-міністр України напередодні переймалася проблемами світового жіноцтва на першому міжнародному жіночому форумі у Брюсселі.

На зустрічі провідних лідерок планети Юлія Тимошенко закликала боронити права жінок у всьому світі не зброєю, а силою духу. І зустрілася з держсекретарем США Кондолізою Райс, грузинським спікером Ніно Бурджанадзе, комісаром ЄС Бенітою Ферреро-Вальднер. Говорили про екологію, тероризм та обмежені права жінок.

ICTV